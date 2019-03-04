НАТО начало учения в 300 км от оккупированного Крыма

Ведущую роль в военных учениях принимают корабли НАТО 2-й постоянной противоминной группы НАТО - SNMCMG2, вошедшие в Черное море накануне / фото: ВМС Румынии

В Черном море вблизи Румынии стартовали военно-морские учения НАТО "Poseidon 19".

В маневрах участвуют более тысячи военнослужащих стран НАТО, сообщает пресс-служба ВМС Румынии.

Кроме морской компоненты она также включает привлечение ВВС Румынии

"В учениях принимают участие 10 военных кораблей Румынии, а также четыре корабля из Болгарии, Германии, Испании и Турции. Поддержка учений с воздуха будет обеспечена вертолеты Puma Naval, истребителями МиГ 21 LanceR и F-16 ВВС Румынии", - говорится в сообщении.

Ведущую роль в военных учениях принимают корабли НАТО 2-й постоянной противоминной группы НАТО - SNMCMG2, вошедшие в Черное море накануне.

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В составе SNMCMG2 сейчас находятся - корабль комплексного обеспечения Военно-морских сил Германии FGS Werra (A514), минный тральщик ВМС Турции TCG Akçakoca (M268), минный тральщик ВМС Болгарии BGS Tsibar (32) и минный тральщик ВМС Румынии ROS Lt Lupu Dinescu (F-25).

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