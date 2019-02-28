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четверг, 28 февраля 2019 10:10

Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России

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Вспомнил захват Крыма и &quot;карателей&quot;: Путин устроил праздник для спецназа России
Президент России Владимир Путин признал, что его спецназ штурмовал военные части в Крыму и захватывал парламент / фото: Черноморская телерадиокомпания

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций (ССО) РФ с их десятилетием, поблагодарив за содействие в незаконной аннексии Крыма.

Он отметил их вклад в обеспечение безопасности на полуострове и в Севастополе, передает российское государственное инофрмацийне агентство ТАСС.

"Хочу поблагодарить вас, вашим боевым товарищам по службе, за доблесть, мужество, за блестящее безупречное выполнение задач", - озвучил Путин на праздничном мероприятии.

"В сложных нестандартных ситуациях вы действуете четко, не зная препятствий, демонстрируя силу справедливости и достоинства, выдержки и уверенности в правоте своего дела", - с намеком добавил Путин.

По его словам, именно бойцы ССО способствовали проведению "справедливого" референдума в Крыму.

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"Пять лет назад бойцы и командиры Сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе - защитить людей от насилия, от "карателей", чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор в историческом референдуме", - заявил он.

Также благодарность ССО получили за "освобождение Сирии от бандитов" и разгром террористических группировок там.

20 февраля 2014 года на полуострове Крым появились военные грузовики без номеров и неизвестные люди в военной форме без знаков различия. Вместе с этим в Крыму начали активно финансировать незаконные вооруженные формирования называющих себя самообороной Крыму.

С этого момента началась аннексия полуострова - НЗФ и зеленые человечки блокировали стратегически важные объекты и украинские военные части.

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