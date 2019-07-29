"Найди свой гвоздь": новые пляжные развлечения от оккупантов в Крыму

Оккупанты отгородили морской участок спиралью Бруно.

Перекрыли часть городского пляжа на мысе Фиолент в захваченном русскими Севастополе, пишут подконтрольные оккупантам СМИ "Примечания".

Фотографию в соцсетях опубликовал Андрей Лободинов. Он рассказал, что перекрыт участок принадлежащий Министерству обороны сначала Украины, а после аннексии - оккупантов.

Автор: Примечания До аннексии Крыма людей иногда "гоняли" с запрещенной территории пляжа, но никто не ставил ограждения, которые могут навредить

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Целебная канализация: в оккупированном Судаке экологическая катастрофа

Горожане в отчаянии от того, что творят россияне. Говорят, что людей и раньше выгоняли с территории пляжа, но никогда не ставили ничего, что могло повредить здоровью и жизни.

Автор поста написал что в случае сильного шторма человека может течением выбросить на эту ограду и он получит сильные повреждения тела.

Спираль Бруно это поволока, которой огораживают стратегически важные объекты. Она имеет очень острые края и структуру, благодаря которой человек, попавший в нее, не выберется целой. Травмы от нее могут быть очень тяжелыми и привести к большой потере крови.

Часть пляжа, которую огородили, это популярный в городе Яшмовый пляж на мысе Фиолент. Он является памятником природы и находится в Балаклавском районе. К пляжу ведет крутая лестница, которая называеться "Здоровье". Имеет 800 ступенек. Чтобы подняться и спуститься надо находиться в хорошей физической форме.

Оккупанты установили шипы на туристическом маршруте плато Ай-Петри - Таракташской тропе. Это популярный маршрут у туристов, путешествующих по горам пешком, пишут оккупационные СМИ "Примечания". Фотографии с ловушками разместил на своей странице в социальных сетях житель оккупированного Крыма Евгений Бабешко. "Сколько раз я бывал на Ай-Петри - не счесть. На грунтовках, которые пересекают плато, всегда стояли таблички "Шипы"- как предупреждение безответственным автолюбителям, желающим там погонять. И я всегда считал, что это просто страшилка и шипов на дороге не бывает. Но вчера мы с братом оба прокололи себе ноги", - написал пострадавший.