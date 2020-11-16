Наглость, которой стоит поучиться - оккупанты обратились к Украине

Россия предлагает Украине открыть свое консульство во временно оккупированном Крыму.

"Для Киева, уверен, очень актуальным было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого - большая активность общения граждан Украины с Крымом. Более миллиона туристов в год и многочисленные родственные связи", - заявил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, пишут пропагандистские СМИ.

Захватчик добавил, что для этого Украина должна "избавиться от бандеровского нацизма и отказаться от посягательств на российскую территорию".

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Власти США отреагировали на открытие так называемого "почетного консульства" Никарагуа в аннексированом Россией Крыму. В Вашингтоне подчеркнули, что полуостров является территорией Украины. Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. На прошлой неделе вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что Никарагуа открывает свое представительство. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и в дальнейшем - необходимых действий, предусмотренных законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства, сообщили в МИД Украины.