В США прокомментировали открытие "консульства" Никарагуа в Крыму

В Вашингтоне подчеркнули, что полуостров является территорией Украины. Фото из открытых источников

Власти США отреагировали на открытие так называемого "почетного консульства" Никарагуа в аннексирована Россией Крыма. В Вашингтоне подчеркнули, что полуостров является территорией Украины.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США в Twitter.



"Крым - это Украина." Почетное консульство "Никарагуа является очередной завуалированной попыткой России оправдать свое нарушение международного права", - говорится в сообщении.



В Госдепе также призвали "прекратить оккупацию и вернуть Украину полный контроль над Крымом".

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Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. На прошлой неделе вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что Никарагуа открывает свое представительство. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и принимать в дальнейшем всех необходимых действий, предусмотренных законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства, сообщили в МИД Украины.