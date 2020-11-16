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понедельник, 16 ноября 2020 14:37

На советские объекты россияне свозят ядерное оружие

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На советские объекты россияне свозят ядерное оружие
В Крыму может появиться ядерное оружие. Фото: 5 канал

На территории оккупированного Крыма может быть ядерное оружие.

Объекты для его хранения были построены для СССР, об этом рассказал заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в интервью "Апостроф".

Один из таких объектов "Феодосия-13", что в селе Краснокаменка.

"По-татарски - это урочище Кизилташ, где с начала 50-х годов в течение 6 лет велось большое строительство базы хранения. Это бывшее 12 управления Министерства обороны СССР, которое соответствовало как раз за ядерное оружие. Объект был в использовании до 1996 года , а последнее оружие оттуда было вывезено в середине 1990-х годов ", - подчеркнул он.

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Кривонос рассказывает, что этот объект имеет 30 километров тоннелей, был частичная законсервирован. После оккупации Крыма россияне начали восстановительные работы.

Второй объект - это Балаклава, где размещены российские подводные лодки.

"Также там, и это проверенная информация, предприняты дополнительные штольни для подводных лодок", - подчеркнул заместитель председателя СНБО.

США передадут Украине патрульные катера Mark VI.

Стороны находятся на завершающих этапах согласования контракта, сообщает Армия Inform.

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