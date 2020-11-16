Царский подарок: США пополнит наш флот новыми судами

Украине передадут новые катера. Фото: LB.ua.

США передадут Украине патрульные катера Mark VI.

Стороны находятся на завершающих этапах согласования контракта, сообщает Армия Inform.

В комплекте с катерами будут идти комплекты американского вооружения и технические средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия

Mark VI - малые патрульные катера. Вмещают экипаж 10 человек и 8 пассажиров. Скорость судна - 35 узлов. На борту есть камбуз (кухня для экипажа - Gazeta.ua), кровати и душ. На Mark VI установлены современные системы наблюдения за морской обстановкой и обнаружения противника. Большая маневренность позволяет вести прицельный огонь во время шторма.

Украинские журналисты обнаружили на Донбассе новый тип современной российской техники. Об этом говорится в материале InformNapalm. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе российские установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка". Их разместили на полигоне села Шимшиновка.