Над оккупированным Крымом запустили 25-метровый флаг Украины

Флаг пролетит над всем полуостровом. Фото: "5 канал"

Над аннексированным Крымом запустили украинский флаг.

25-метровый флаг запустили возле пункта пропуска Ченгар. Участник акции Владимир Балух сказал, что флаг взлетел высоко и теперь его видно всем, сообщает "5 канал".

По прогнозам он должен облететь всю территорию Крыма. Идея акции появилась в начале весны. Все необходимые средства собрали за 3 дня.

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"Это скорее не идея, а общий призыв нас, крымчан, которые вынуждены были по разным причинам покинуть территорию оккупированного нашего полуострова. А почему сегодня? Все очень просто. У нас 23 числа День государственного флага Украины и именно хотелось запустить этот флаг. А сегодня ветер наш, небо чистое, видно будет издалека. Люди наши там на оккупированных территориях ждут от нас светлого посыла", - говорит Балух.

Офис генпрокурора направил очередное, уже 8-е, сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда, касающееся масштабных и системных нарушений страной-агрессором прав собственности на временно оккупированной Россией территории Крыма.