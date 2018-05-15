Начала работать патрульная полиция Крыму

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На админкордоне с Крымом будут работать 65 патрульных полицейских. Они будут дислоцироваться на блокпостах в 3 приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском.

Также правоохранители будут контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом, говорится в сообщении Нацполиции в Херсонской области.

Старт работы обособленного отдела патрульной полиции в АР Крым и Севастополе состоялся на посту "Азов" Генического района, расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта. Возглавил патрульную полицию Виктор Левченко.

"Крым - это наша земля, и на ней должна быть патрульная полиция. Верю, что наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров. Сегодня на патрулирование пограничной зоны с АР Крым заходят полицейские, командированные из разных областных управлений патрульной полиции. Руководитель этого подразделения Виктор Левченко - один из лучших патрульных полицейских, профессионал, которым мы гордимся", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Старший лейтенант полиции 30-летний Виктор Левченко на службе - с 2015 года. До этого был командиром роты №1 батальона №3 Управление патрульной полиции в городе Николаеве. Имеет звание мастера спорта по легкой атлетике, многократный чемпион Украины.

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"В круглосуточном режиме будут патрулировать пограничную зону. Выполнять все задачи по обеспечению безопасности дорожного движения на трех трассах, соединяющих материк с полуостровом. Они будут реагировать на все заявления и обращения граждан о правонарушениях", - сообщил начальник полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе Анатолий Бахчиванжи.

Работники нового отдела патрульной полиции будут нести службу на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.

Глава Нацполиции Сергей Князев объявил набор в патрульной полиции Крыму. Крымчане смогут выехав из полуострова, обратиться в полицию и подать заявление о возбуждении или преступления в отношении них. Кроме того, Нацполиция активно осуществляет сбор данных о людях, причастных к незаконным вооруженным формированиям Крыму. Это позволит задерживать злоумышленников сразу после попадания их на подконтрольную территорию.