На строительстве Керченского моста произошла очередная трагедия: подробности

В тоннеле на подъездах к Керченскому мосту погиб человек. Фото: Керчь.ФМ

В оккупированном Крыму в железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту со стороны полуострова погиб человек.

В тоннеле произошел обвал. Под завалами оказались два человека, одному из них удалось выбраться самостоятельно. Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Информацию об аварии подтвердили и в компании застройщика железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - рассказали представители компании.

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Керчь

на ж/д тоннель у Крымского моста обрушился

Один человек погиб,один откопался сам pic.twitter.com/oRSxRzQY9W — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 вересня 2019 р.

Это пятый 200 на строительстве моста.Еще были падение в трубосваю, падение с опоры 251, противовесом крана придавило, завалило у северного портала в начале проходки в 2017 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 вересня 2019 р.

Крымский мост постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива.