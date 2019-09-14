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суббота, 14 сентября 2019 13:11

На строительстве Керченского моста произошла очередная трагедия: подробности

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На строительстве Керченского моста произошла очередная трагедия: подробности
В тоннеле на подъездах к Керченскому мосту погиб человек. Фото: Керчь.ФМ

В оккупированном Крыму в железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту со стороны полуострова погиб человек.

В тоннеле произошел обвал. Под завалами оказались два человека, одному из них удалось выбраться самостоятельно. Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Информацию об аварии подтвердили и в компании застройщика железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - рассказали представители компании.

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Крымский мост постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива.

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