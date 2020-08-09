На севастопольских пляжах водятся крысы

На пляже в Севастополе живут крысы. Фото: pixabay

На одном из пляжей оккупированного Севастополя семья заметила крыс.

Грызуны прятались под деревянным парапетом, а в сумерках вылезли наружу, заявила жительница Севастополя Наталья Голубева, передает Еспресо.TV

"Недавно, как обычно, пришли в Парк Победы вечером посмотреть на закат, на второй пляж, если считать от спасательной станции и сели на деревянный парапетик", - говорит женщина.

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Она утверждает, что примерно за полчаса из-под этого парапета выбралось целое семейство крыс, которое стало прогуливаться по пляжу.

"Мы поняли, что они под этой штукой просто живут! Отравили бы или что ... Этого не должно быть на пляже". - заключила Голубева.

Она предупредила горожан и гостей, что такое явление можно встретить на пляжах Севастополя.

"Это страшно противно было наблюдать", - поделилась впечатлением Наталья и попросила посетителей мест отдыха не оставлять и не разбрасывать еду на пляжах, которая привлекает грызунов.

В аннексированном Крыму охранник одного из санаториев с помощью плети прогнал с пляжа семью с ребенком. Заявлений в правоохранительные органы по этому инциденту не поступало.