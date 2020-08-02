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воскресенье, 02 августа 2020 06:30

В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа

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В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа
Человек с нагайкой выгнал людей с пляжа. Фото: Twitter

В аннексированном Крыму охранник одного из санаториев с помощью плети прогнал с пляжа семью с ребенком.

"Мужчина утверждал, что этот участок пляжа - частная территория. После спора, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море ", - сообщают РИА Новости.

Заявлений в правоохранительные органы по этому инциденту не поступало.

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Допис, поширений СЛАВА 💙🌱 Жизнь в кайф (@slava_bred)

Местная полиция изучает эту информацию и обещает принять решение "в соответствии с законодательством".

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Ранее, в Севастополе произошла авария легкового автомобиля и маршрутки. Травмы получили сразу 14 человек.

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