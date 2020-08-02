В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа

В аннексированном Крыму охранник одного из санаториев с помощью плети прогнал с пляжа семью с ребенком.
"Мужчина утверждал, что этот участок пляжа - частная территория. После спора, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море ", - сообщают РИА Новости.
Заявлений в правоохранительные органы по этому инциденту не поступало.
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Местная полиция изучает эту информацию и обещает принять решение "в соответствии с законодательством".
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