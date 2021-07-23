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пятница, 23 июля 2021 18:26

На саммите "Крымской платформы" США будет представлять член правительства

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На саммите &quot;Крымской платформы&quot; США будет представлять член правительства
Джордж Кент рассказал о подготовке к саммиту "Крымской платформы". Фото: "Белсат"

На саммите "Крымской платформы" 23 августа США будет представлять член правительства.

"От нас будет член кабинета. Не президент и не вице-президент", - сказал временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает "Радіо Свобода".

Кент сказал, что в Вашингтоне понимают важность "Крымской платформы". Он рассказал, что на этой неделе встретился с представителями крымских татар. В частности, с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым и председателем меджлиса крымско-татарского народа Рефатом Чубаровым.

Кент добавил, что речь идет не только о саммите.

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"Это должен быть длительный процесс. Это только начало. Многие люди считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь", - добавил дипломат.

23 августа должен состояться учредительный саммит "Крымской платформы". Уже известно, что в работе саммита примут участие руководители ряда институтов ЕС: президент Европейского Совета, исполнительный вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС.

"Крымская платформа" – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ возрастающим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

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