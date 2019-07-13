На обломках прошлой свободы: как выглядит сейчас курортная Кача

Поселок Кача находится в районе оккупированного Севастополя.
Это населенный пункт стоит на глиняных обрывах, сообщают Крим.Реалии.
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Пляжи под обрывами находятся в зоне оползневой опасности.
Некоторые местные жители за годы выстроили на них целый городок. Его прозвали "Шанхаем", в так называемые номера заселяют туристов.
Оккупанты решили застроить заповедную зону мыса Меганом, который расположен между Алупкой и Коктебелем.
Села Солнечное и Миндальное по кадастровому проекту отрежут от моря, пишут подконтрольные оккупантам крымские СМИ "Примечания".
До оккупации мыс Меганом и бухта Капсель была заповедником, в ней в советское время снимали фильмы.
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