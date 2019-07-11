 
Ексклюзивы
1/5
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 846
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4500
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 873
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 549
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 891
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 405
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1512
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 531
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1404
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 675
Фото
Все фото
7
9
4
3
12
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
&quot;Пусть рассказывают лох*м в России&quot; - показали разгар сезона в Крыму
"Пусть рассказывают лох*м в России" - показали разгар сезона в Крыму
Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
Захваченный рай: украинский Прованс
Захваченный рай: украинский Прованс
Видео
Все видео
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 531
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2367
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1863
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1926
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 54
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
четверг, 11 июля 2019 18:30

Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
7

  Комментировать

Оккупанты решили застроить заповедную зону мыса Меганом, который расположен между Алупкой и Коктебелем.

Села Солнечное и Миндальное по кадастровому проекту отрежут от моря, пишут подконтрольные оккупантам крымские СМИ "Примечания".

До оккупации мыс Меганом и бухта Капсель была заповедником, в ней в советское время снимали фильмы.

Живописную территорию собираются отдать под застройку сооружений для пропагандистского молодежного фестиваля "Таврида". Мероприятие финансирует и курирует администрация Путина.

Местные активисты боролись за заповедник во времена Украины - тогда люди пытались своевольно застроить Меганом.

2004-го мысу присвоили статус памятника природы, и вопрос застройки территории было решено в пользу пейзажей.

Россияне разрабатывают проект по застройке крымского заповедника.
Фото: Крымские СМИ
Россияне разрабатывают проект по застройке крымского заповедника.
Россияне разрабатывают проект по застройке крымского заповедника.
Россияне разрабатывают проект по застройке крымского заповедника.
Россияне разрабатывают проект по застройке крымского заповедника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сезон закончился навсегда: в Крым тянут "ТОР"

2014 года в Крым начали массово переезжать русские и вопрос застройки вновь подняли на поверхность.

Территорию отгородили уже традиционным забором и начали проводить коммуникации.

В сети показали реальные фото популярного курорта в оккупированном Россией Крыму.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал крымчанин Александр Савицкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье

Украинскому воину дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Сладкое, которое использовали как афродизиак

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 47103
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 43752
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 14 Просмотров: 23743
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 18432
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 15003
Крым
Россия устроила показуху: уменьшила срок крымским татарам на 3 месяца
Россия устроила показуху: уменьшила срок крымским татарам на 3 месяца Просмотров: 54
Впервые посадили крымского судью-предателя
Впервые посадили крымского судью-предателя Просмотров: 315
Сезон закончился навсегда: в Крым тянут "ТОР"
Сезон закончился навсегда: в Крым тянут "ТОР" 1 Просмотров: 1845
Рада приняла решение о пленниках Кремля
Рада приняла решение о пленниках Кремля Просмотров: 531
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
9
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
18
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
18
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
15
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
14
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
14
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
Голосов: 4454
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua