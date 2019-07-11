Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам

Оккупанты решили застроить заповедную зону мыса Меганом, который расположен между Алупкой и Коктебелем.

Села Солнечное и Миндальное по кадастровому проекту отрежут от моря, пишут подконтрольные оккупантам крымские СМИ "Примечания".

До оккупации мыс Меганом и бухта Капсель была заповедником, в ней в советское время снимали фильмы.

Живописную территорию собираются отдать под застройку сооружений для пропагандистского молодежного фестиваля "Таврида". Мероприятие финансирует и курирует администрация Путина.

Местные активисты боролись за заповедник во времена Украины - тогда люди пытались своевольно застроить Меганом.

2004-го мысу присвоили статус памятника природы, и вопрос застройки территории было решено в пользу пейзажей.

Фото: Крымские СМИ

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2014 года в Крым начали массово переезжать русские и вопрос застройки вновь подняли на поверхность.

Территорию отгородили уже традиционным забором и начали проводить коммуникации.

В сети показали реальные фото популярного курорта в оккупированном Россией Крыму. Фото на своей странице в Facebook опубликовал крымчанин Александр Савицкий.