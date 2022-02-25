На Херсон идет вражеская техника, у крымских журналистов проводят обыски

Показали видео движения вражеской техники из Крыма на Херсон. Скрин с видео

Из Крыма в Херсонскую область движется еще одна большая колонна российской военной техники. Без номеров с буквой "Z" на борту.

Об этом сообщает Ґрати со ссылкой на собственные источники возле админграницы.

Вчера сотрудники российской полиции начали обходить крымскотатарских активистов с предупреждением о недопустимости организации и участии в публичных протестных акциях. Вчера в России за участие в антивоенных акциях задержали к вечеру 1820 человек.

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Кроме того, вчера у корреспондента Радио Свобода в Крыму Антона Меснянко прошел обыск. Главный редактор издания Андрей Шарий сообщил, что обыск проводился в рамках доследственной проверки о посягательствах на территориальную целостность РФ. Он предположил, что проверку начали по указанию Крыма как оккупированной территории в материалах "Радио Свобода".

В Крыму, аннексированном РФ заметили колонны тяжелой военной техники. Ее оккупационные власти несколько дней назад рассредоточили в селах и полях районов оккупированного Крыма, примыкающих к Херсонской области. Об этом вечером 23 февраля сообщил украинский крымскотатарский политик и общественный деятель и глава Меджлиса Рефат Чубаров.