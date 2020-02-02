На границе с захваченным Крымом откроют хаб

На админгранице с оккупированным Крымом, на КПВВ Чонгар до конца года откроют хаб.

Об этом сообщил председатель Херсонской области Юрий Гусев, пишет Крим.Реалии.

Сервисная зона КПВВ "Чонгар" достроена, а Центр предоставления административных услуг готов к работе.

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Некоторые элементы сервисной зоны запускать поэтапно.

"За сервисной зоне КПВВ" Ченгар: "Мы работаем над тем, чтобы создать там хаб. Чтобы в этом хабе предоставлялись те услуги, в которых нуждаются люди, которые пересекают админграницу: либо почтовой связи, банковские услуги или административные. Сервисная зона достроена , более того - там ЦНАП готов к тому, чтобы обслуживать клиентов ", - сказал Гусев.

Россия за годы аннексии Крыма не принесла ему обещанного процветания. Более того, крымская экономика не может выйти на доокупационный уровень.

По итогам 2013 года в Крыму общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов, тогда как в 2019 - 2 млрд, пишет "Крым. Реалии".