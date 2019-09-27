На границе с оккупированным Крымом поймали преступника из "Химпрома"

На так называемой границе с оккупированным Крымом сотрудники СБУ задержали наркоторговца.
Мужчина был членом международной наркогруппировки "Химпром", сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве уверены - это была попытка избежать уголовного преследования.
"Ранее было установлено, что задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов", - пишут в ведомстве.
Мужчине объявили подозрение по статье создания организованной преступной группировки.
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Российские пограничники сообщили о задержании на так называемой границе с оккупированным Крымом 2-х граждан Украины.
Объясняют, что эти люди находились в федеральном розыске
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