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пятница, 27 сентября 2019 16:27

На границе с оккупированным Крымом поймали преступника из "Химпрома"

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На границе с оккупированным Крымом поймали преступника из &quot;Химпрома&quot;
Задержанного подозревают в членстве в международном ОПГ "Химпром". Фото: Газета "День"

На так называемой границе с оккупированным Крымом сотрудники СБУ задержали наркоторговца.

Мужчина был членом международной наркогруппировки "Химпром", сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве уверены - это была попытка избежать уголовного преследования.

"Ранее было установлено, что задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов", - пишут в ведомстве.

Мужчине объявили подозрение по статье создания организованной преступной группировки.

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Российские пограничники сообщили о задержании на так называемой границе с оккупированным Крымом 2-х граждан Украины.

Объясняют, что эти люди находились в федеральном розыске

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