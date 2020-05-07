На админгранице с Крымом задержали мужчину в розыске

На КПВВ "Каланчак" пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске.
К админгранице ночью пешком прибыл гражданин Украины, который шел с территории временно оккупированного Крыма, сообщает МВД.
Во время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что мужчина находится в международном розыске. Он замешан в деле с наркотиками.
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В 2014 году правоохранители задержали его в Днепре с наркотическими средствами. От наказания он поездом бежал в оккупированный Симферополь.
Гражданина пограничники в установленном порядке передали представителям Нацполиции.
В Украине разрабатывают концепцию возвращения аннексированного РФ Крыма под контроль украинской власти. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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