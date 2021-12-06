На 13 российских самолетов наложили арест

Арестованные самолеты выполняли рейсы в Крым. Фото: Pexels

На 13 пассажирских самолетов российской "Авиакомпании Смартавиа" наложили штраф.

Они летали в оккупированный Крым, сообщает СБУ.

"Они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что сейчас 37 российских авиакомпаний летают в Крым с нарушением норм украинского законодательства.

Арест ограничит полеты в европейские страны.

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По материалам СБУ, всего наложили аресты на 249 российских самолетов, нарушающих международные правила полетов и законодательство Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против лиц, причастных к открытию так называемого представительства Никарагуа во временно оккупированном РФ Крыму. Это касается восьми человек.