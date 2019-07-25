"Мы же братья" уничтожили имущество церкви ПЦУ в оккупированном Крыму

Россияне разграбили собор равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины в оккупированном Симферополе.

Имущество церкви поломали и разграбили, рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, сообщают Крым.Реалии.

"Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Согласно решению суда в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество : кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые приборы. Сейчас это все разграблено и поломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Куда делись другие вещи - я не знаю ", - сообщил священнослужитель.

Фото: Крим.Реалии

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Архиепископ рассказывает, что имущество уничтожили пока он отсутствовал на оккупированной территории.

"Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе. Это Россия показывает всему миру, что для нее значит мировое сообщество и религиозная свобода", - говорит Климент.

Россияне уничтожили исторический памятник Гаспры - дворец графини Паниной. Это здание россияне передали так называемой таможне, сообщает крымское СМИ "Примечания", которое подконтрольно оккупантам.