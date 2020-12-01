Мусульмане Польши отнесли Крым к России

Религиозное Объединение мусульман Польши обнародовало календарь на 2021, где изображение крымских мечетей сопровождено надписью "Российская Федерация".
Электронную версию календаря разместили на официальном сайте Объединения, которое является главной организацией мусульман Польши.
В календаре изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму с надписью о территориальной принадлежности к России.
Член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов выразил надежду в Facebook, что эти действия Объединения мусульман Польши является "непреднамеренными", а обычной ошибкой оформителя календаря, которую издатель в спешке просто не заметил.
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Усейнов призвал высокий мусульманский коллегиум Польши разобраться со скандальной ситуацией.
Религиозное объединение мусульман Польши возглавляет муфтий с крымскотатарским корнями Томаш Миськевич. После оккупации Крыма Россией, в июне 2014 года, он побывал там, чтобы на месте узнать, какова ситуация у мусульман на крымском полуострове.
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