Можем вернуть Крым, если сойдутся три фактора - эксперт

Журналист Сергей Гармаш: Путин считает Крым вехой, которую оставит после себя в истории Фото: Сергей Старостенко

Активная политика новой власти - залог возвращения Крыма.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Крым для России - цель, а Донбасс лишь инструмент. Путин считает Крым вехой, которую оставит после себя в истории, как собиратель земель русских. Полуостров присоединен к РФ официально. В их конституции нет возможности выхода субъектов федерации из состава государства. Мы можем вернуть полуостров, если сойдутся три фактора - дезинтеграционные процессы в России, в Украины будет оружие сдерживания, а президентом станет человек, который может принимать сложные решения и брать ответственность", - говорит журналист.

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"Должны говорить, чтобы не дать забыть, чей Крым. Защищать украинское население, которое осталось там. Почему-то принято думать, что за полуостров переживают только крымские татары. Есть много украинцев в оккупации, которые не имеют своего Меджлиса, который бы говорил от них. Нужно заставлять Россию платить за захваченные газовые вышки. Политика должна быть активна. Но на быстрый результат рассчитывать не стоит ", - предупреждает Гармаш.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.