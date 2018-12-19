Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС

Украина построит базу ВМС Фото: ТСН

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что из-за российской агрессии на побережье Черного и Азовского морей будут установлены современные ракетные комплексы.

В интервью BBC News Украина Турчинов рассказал об усилении береговой охраны на Азове.

"Будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, что угрожает нашей стране на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой в случае угрозы уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, что очень разрекламирован", - заявил Турчинов.

По его словам, российская агрессия не остановит планы Украины о создании базы ВМС в Азовском море.

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"Мы должны доказать всему миру, что Украина не потеряла своих позиций в Азовском море, и это море, где действует международное право и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли", - подчеркнул Турчинов.

В Турции начали строительство военно-морской базы на побережье Черного моря. Об этом сообщает местное издание Milliyet. Проект стал особенно актуальным в связи с российской агрессией в Керченском проливе и открытием трубопровода "Турецкий поток". Создание базы запланировали еще во времена холодной войны, а разрабатывать проект начали в июле 2017-го.