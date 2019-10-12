Мост "миллиардов туристов": показали свежие фото "ажиотажа" на Керченском мосту

"Бабье лето" на оккупированном Крымском полуострове не увеличило наплыва туристов.

На Керченском мосту не наблюдается большого потока машин. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday & Крым.

Автор: Twitter/RoksolanaToday&Крим «Бабье лето» на оккупированном Крымском полуострове не увеличило наплыва туристов

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Автор: Twitter/RoksolanaToday&Крим На Керченском моста не наблюдается большого потока машин

"Сплошные пробки! Бабье лето на носу! Водичка еще ничего и вообще-туризм! Мост "миллиардов туристов" имени Ротенберга. Свеженький", - пишет блогер под фото.

Оккупированный Крым с начала года принял 700 тыс. отдыхающих. Это сделало сезон худшим за три года. Среди причин уменьшения количества отдыхающих называют рост цены на туристические услуги в Крыму.