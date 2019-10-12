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суббота, 12 октября 2019 16:01

Мост "миллиардов туристов": показали свежие фото "ажиотажа" на Керченском мосту

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"Бабье лето" на оккупированном Крымском полуострове не увеличило наплыва туристов.

На Керченском мосту не наблюдается большого потока машин. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday & Крым.

Автор: Twitter/RoksolanaToday&Крим
  «Бабье лето» на оккупированном Крымском полуострове не увеличило наплыва туристов
«Бабье лето» на оккупированном Крымском полуострове не увеличило наплыва туристов

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Автор: Twitter/RoksolanaToday&Крим
  На Керченском моста не наблюдается большого потока машин
На Керченском моста не наблюдается большого потока машин

"Сплошные пробки! Бабье лето на носу! Водичка еще ничего и вообще-туризм! Мост "миллиардов туристов" имени Ротенберга. Свеженький", - пишет блогер под фото.

Оккупированный Крым с начала года принял 700 тыс. отдыхающих. Это сделало сезон худшим за три года. Среди причин уменьшения количества отдыхающих называют рост цены на туристические услуги в Крыму.

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