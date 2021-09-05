"Москва выполняет угрозы": оккупанты обвинили крымских татар в диверсии

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову грозит тюремное заключение. Фото: Facebook / Рефат Чубаров

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова оккупанты выдвинули подозрение в совершении диверсии.

Ему грозит лишение свободы от 12 до 15 лет, написал в Facebook председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Подозрение также предъявили двоюродным братьям Азизу и Асану Ахтемовым.

"Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в каких - либо следственных мероприятиях. Подробности и детали по другим задержанным крымским татарам будут размещаться по мере поступления информации", - написал Чубаров.

Он назвал задержание показательной местью за поддержку Крымской платформы.

"После того, как шантаж и ультиматумы, которые применялись Кремлем накануне инаугурации саммита Крымской платформы, с треском провалились, Москва приступила к выполнению угроз по отношению к ее участникам", - сказал он.

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6 сентября в Симферополе состоятся "суды" по определению им меры пресечения.

4 сентября в оккупированном Крыму после обыска российские силовики вывезли в неизвестном направлении первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. В ночь на субботу в селе Первомайское Симферопольского района, где расположен дом Джелялова, произошел другой обыск. В час ночи оккупационные силовики задержали Азиза Ахтемова, и еще одного крымского татарина - Эльдара Одаманова. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за задержания в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелял. Такие действия оккупантов считают наказанием за участие в Крымской платформе.