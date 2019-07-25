Москалькова интересуется самочувствием задержанных россиян

Москалькова начала названивать за состояние россиян. Фото: росЗМИ

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова связалась с уполномоченной по правам человека в Украине Людмилой Денисовой.

Желает выяснить обстоятельства ареста российского грузового судна в Измаил, сообщается на сайте омбудсмена РФ.

Для этого она позвонила в офис Денисовой.

Москалькова интересуется состоянием здоровья задержанных россиян.

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25 ноября 2018-го российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен. 25 мая 2019-го морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков. 24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по номеру международной информационной системы идентифицировали как танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018-го. Название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.