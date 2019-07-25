Москалькова интересуется самочувствием задержанных россиян

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова связалась с уполномоченной по правам человека в Украине Людмилой Денисовой.
Желает выяснить обстоятельства ареста российского грузового судна в Измаил, сообщается на сайте омбудсмена РФ.
Для этого она позвонила в офис Денисовой.
Москалькова интересуется состоянием здоровья задержанных россиян.
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25 ноября 2018-го российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен.
25 мая 2019-го морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков.
24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по номеру международной информационной системы идентифицировали как танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018-го.
Название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.
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