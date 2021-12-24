Министру транспорта России и его заместителю сообщили о подозрении

Савельеву сообщили о подозрении в незаконной транспортировке людей через украинскую границу. Фото: Pexels

Министру транспорта России Виталию Савельеву и его заместителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"Подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым организовали преступную схему", - говорится в сообщении.

С апреля 2014 по ноябрь 2020-го в Крым и из него совершили более 34 тыс. рейсов. Через государственную границу Украины незаконно перевезли по меньшей мере 329 тысяч человек.

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Эти рейсы осуществлялись вопреки нормам международного права и воздушного права Украины.

В Донецкой области был задержан один из организаторов местного незаконного "референдума" 2014 года. Преступник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР, сообщает пресс-служба СБУ. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под предлогом проведения митингов и общественных собраний.