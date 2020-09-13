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воскресенье, 13 сентября 2020 17:34

МИД требует усилить санкции против России из-за псевдовыборов в оккупированном Крыму

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МИД требует усилить санкции против России из-за псевдовыборов в оккупированном Крыму
Санкции против РФ надо расширять. Фото: rbc.ua

На Россию надо усилить давление и расширить санкции за проведение 13 сентября в оккупированном Крыму местных "выборов". Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г.. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - говорится в заявлении.

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Так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" к так называемому "государственному совету Республики Крым" и "симферопольскому местному совету" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права.

Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины, говорят в МИД.

МИД Украины призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов", а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путем расширения санкций.

Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия оккупировала районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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