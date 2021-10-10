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воскресенье, 10 октября 2021 16:24

МИД отреагировало на перевод Джелялова в психбольницу

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МИД отреагировало на перевод Джелялова в психбольницу
МИД отреагировал на перевод задержанного замглавы Меджлиса в психбольницу. Фото: facebook.com/dogrujol

Решение направить на экспертизу арестованного в оккупированном Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в психиатрическую больницу является "карательной практикой в лучших традициях СССР".

Об этом 10 октября заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Twitter.

"Джелялова безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой психолого-психиатрической экспертизы. Она продлится более 20 дней", - написала она.

Джелялов отказался от прохождения экспертизы, но оккупанты направили его в психушку насильно. Психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

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8 октября российские оккупанты увезли Джелялова из СИЗО в отделение психбольницы. Якобы для проведения экспертизы, которую Джелялов отказался проходить, поскольку оснований для ее назначения не было.

Джелялова и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в диверсии. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

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Дата
10
октября

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