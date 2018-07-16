Международный сервис бронирования жилья объявил бойкот оккупированному Крыму

В Крыму не будет сервиса бронирования жилья: подробности. Фото: Туристический портал Крыма

Во временно аннексированном Крыму международный сервис Booking.com отключил возможность бронировать жилье.

Сайт компании сообщает об этом при попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру в любой точке полуострова, сообщают "Крым.Реалии".

"К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха", - сообщается на сайте сервиса.

Владелица одного из хостелов в оккупированном Судаке на своей странице в Facebook опубликовала официальный ответ от сервиса. Объясняется, что компания ограничила бронирования санкции Евросоюза.

"Компания Booking.com всегда стремиться соблюдать все соответствующие и действующие законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.com BV базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com запрещено предлагать любые услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму ", - говорится в ответе компании.

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Кроме того, администрация сервиса добавила, что в ближайшее время будут удалены все отзывы гостей о помещений на оккупированном полуострове.

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство в отношении ресурса Booking.com, который сдает недвижимость в Крыму.