Меджлис готовит поход на Крым

Чубаров анонсировал мирную акцию. Фото: "Радио Свобода"

Меджлис крымскотатарского народа готовит мирную акцию "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства".

"Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства - в крымский полуостров. Мы идем к себе домой", - сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Радио Свобода".

Он считает, что такая акция поможет вернуть Россию в правовые рамки.

"Это поможет международным организациям реализовать решения, которые были приняты в отношении России", - сказал Чубаров.

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Организаторы планируют обратиться к странам и международным организациям, чтобы они приняли участие в марше. Дату акции объявят попозже.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Владимира Зеленского с просьбой поднять вопрос Крыму во время "нормандской встречи".