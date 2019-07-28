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воскресенье, 28 июля 2019 16:08

Медведев приехал в Крым: МИД выразило протест

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Медведев приехал в Крым: МИД выразило протест
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым. Фото: Prmv

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки премьер-министра России Дмитрия Медведева в оккупированный Крым.

В министерстве отметили, что поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

"Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

Попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют о откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.

В очередной раз обращаем внимание, что вся полнота ответственности за негативные для Автономной Республики Крым и Севастополь последствия временного присутствия на Крымском полуострове российских оккупационных администраций в соответствии с нормами международного права возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта ", - подчеркнули в ведомстве.

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Как отмечается, Медведев прибыл на полуостров для участия в параде оккупационного флота России.

Россия готовится к превращению Черного моря в зону собственного тотального контроля. Если наложить карту установления Россией запрещенных зон на карту прохождения подводных газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", то в значительной степени они совпадают.

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28
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