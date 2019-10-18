Мать накормила 1-летнюю дочь кислотой

1-летняя девочка получила химические ожоги глотки и пищевода. Фото: 24tv.ua

В Севастополе в городскую больницу №5 попала 1-летняя девочка с химическим ожогом глотки и пищевода.

Ее мать призналась врачам, что готовила своей дочери кашу, но вместо воды налила в кастрюлю кислоту, сообщает "КП-Крым".

Не заметив ничего подозрительного, женщина покормила ребенка. Но когда малой стало плохо, мать обратилась к медикам.

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О состоянии здоровья девочки ничего не известно. По факту происшествия началась проверка.

У 1-месячного Никитки из Ровно, которого избила и на 16 часов бросила одного в комнате общежития мать, обнаружили множественные переломы черепа, кровоизлияния в мозг и сломанный нос. Мальчик находится в детской реанимации.