Мать накормила 1-летнюю дочь кислотой

В Севастополе в городскую больницу №5 попала 1-летняя девочка с химическим ожогом глотки и пищевода.
Ее мать призналась врачам, что готовила своей дочери кашу, но вместо воды налила в кастрюлю кислоту, сообщает "КП-Крым".
Не заметив ничего подозрительного, женщина покормила ребенка. Но когда малой стало плохо, мать обратилась к медикам.
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О состоянии здоровья девочки ничего не известно. По факту происшествия началась проверка.
У 1-месячного Никитки из Ровно, которого избила и на 16 часов бросила одного в комнате общежития мать, обнаружили множественные переломы черепа, кровоизлияния в мозг и сломанный нос. Мальчик находится в детской реанимации.
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