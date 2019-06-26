Люди в Крыму сейчас понимают, что потеряли - экс-посол США в Украине

Экс-посол США в Украине Джон Хербст: У вас есть демократия, когда человеческое влияние на политику реальное Фото: LIGA.net

Лево-авторитарные убеждения части украинцев - это путь в никуда.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

"Если подавляющее большинство людей в Украине хотят двигаться в авторитарном направлении, то так и будет. Что бы не хотели с этим сделать США или Европа. И это станет катастрофой для страны. Потому что сейчас одна из самых важных вещей, которые вы имеете - это общество, которое хочет свободы. У вас есть демократия, когда человеческое влияние на политику реальное. Люди в Крыму сейчас понимают, что они потеряли с аннексией", - говорит Хербст.

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"Если Украина захочет продолжить это движение, то потеряет не только свои политические и социальные свободы, но и не будет надежды на улучшение. Посмотрите на север. Россия процветает? Российские доходы выше только потому, что у них есть нефть. Посмотрите на северо-запад, на Польшу. Ее ситуация была примерно такая же 25 лет назад, как и в Украине. Но она скорее стала двигаться к свободному обществу и демократии. Сейчас у них гораздо лучше уровень ВВП на душу населения, по сравнению с Россией. Люди могут этого не видеть, особенно если не чувствуют себя хорошо. Но если двигаться в авторитарном направлении, это движение в сторону бедности. Я подозреваю, что украинцы и их лидеры понимают это, даже несмотря на определенные разногласия", - считает экс-посол.

Полное интервью Джона Хербста читайте в 25-м номере журнала "Країна" за 27 июня.