"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море

В аннексированной Россией Феодосии в Крыму море стало фиолетовым. Туда начали сливать отработанные виноматериалы.

"Молочная река, кисельные берега – это уже не то. Феодосия запускает новый бренд – багровые реки! Снято вчера (воскресенье) в 12:00, стоит винный запах. Учитывая все, какой-то винзавод (интересно, какой, в пределах Феодосии есть только один) слил в канализацию виноматериалы. Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травами", – прокомментировал Александр Талипов в Facebook.

Фиолетовые реки Крыма. Фото: Александр Горный

"Я приехал к набережной и посмотрел, что происходит. Фиолетовая жидкость больше не льется, но льется вода с запахом дерьма, что означает – ситуация стабилизировалась", – добавил мужчина.

Фиолетовая река в Феодосии

Этим летом фонтан дерьма вырвался прямо на пляже.

Александр Талипов также снял на видео, как в море выливаются виноваты отходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия создает зону азартных игр в аннексированной Ялте

Российские спецназовцы обучались в международном детском центре "Артек" вблизи Гурзуфа в оккупированном Крыму. Такой "подарок" оккупационная власть сделала силовикам ко Дню подразделений спецназначения.

Спецназовцы оккупантов учились освобождать условных заложников и бороться с условными террористами, сообщил в Facebook "глава Крыма" Сергей Аксенов.