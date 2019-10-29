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вторник, 29 октября 2019 09:56

"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море

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В аннексированной Россией Феодосии в Крыму море стало фиолетовым. Туда начали сливать отработанные виноматериалы.

"Молочная река, кисельные берега – это уже не то. Феодосия запускает новый бренд – багровые реки! Снято вчера (воскресенье) в 12:00, стоит винный запах. Учитывая все, какой-то винзавод (интересно, какой, в пределах Феодосии есть только один) слил в канализацию виноматериалы. Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травами", – прокомментировал Александр Талипов в Facebook.

  Фиолетовые реки Крыма. Фото: Александр Горный
Фиолетовые реки Крыма. Фото: Александр Горный

Вечером понедельника вместо фиолетовой жидкости в море снова стали сбрасывать нечистоты.

"Я приехал к набережной и посмотрел, что происходит. Фиолетовая жидкость больше не льется, но льется вода с запахом дерьма, что означает – ситуация стабилизировалась", – добавил мужчина.

  Фиолетовая река в Феодосии
Фиолетовая река в Феодосии

По его словам, аналогичная история произошла 1,5 года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал прямо в море.

Этим летом фонтан дерьма вырвался прямо на пляже.

Александр Талипов также снял на видео, как в море выливаются виноваты отходы.

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Российские спецназовцы обучались в международном детском центре "Артек" вблизи Гурзуфа в оккупированном Крыму. Такой "подарок" оккупационная власть сделала силовикам ко Дню подразделений спецназначения.
Спецназовцы оккупантов учились освобождать условных заложников и бороться с условными террористами, сообщил в Facebook "глава Крыма" Сергей Аксенов.

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29
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Голосов: 6316
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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