"Купить Крым": Макаревич рассказал, как должна была действовать Россия

Вместо аннексии Крыма Россия должна найти договоренности или купить полуостров, считает Андрей Макаревич. Фото: СтарХит

Российский певец Андрей Макаревич заявил, что Крым нельзя было красть у Украины. Вместо этого Россия должна была договориться или купить полуостров.

Дело надо было решать дипломатическим путем, сказал певец в эфире "Эхо Москвы".

"Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны. И я бы туда с удовольствием ездил. Украсть - плохо, а купить - хорошо", - отметил Андрей Макаревич.

Также добавил, что даже нынешняя ситуация требует договоренностей. Ведь "полувойна" не должна длиться бесконечно.

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В июне Андрей Макаревич дал прогноз относительно российско-украинского конфликта. Отметил, что присутствие российских военных на Донбассе будет постепенно уменьшаться. В конце концов, оккупанты уберутся с украинских территорий. А вот Крым не отдадут ни при каких условиях.