"Кто следующий?" - полякам напомнили об агрессии Москвы

В польской столице Варшаве появились плакаты в поддержку территориальной целостности Украины.

Плакаты неизвестных авторов напоминают о начале оккупации Россией украинского Крыма, сообщила на своей странице в Facebook лидер организации "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.

"20 февраля 2014 года Россия начала оккупацию украинского Крыма. Какую страну Путин атакует следующей?" - написано на плакате.

Автор: Facebook В Варшаве развесили плакаты в поддержку Украины

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Также на листах указано хэштег #LiberateCrimea - название международной акции, участники которой добиваются прекращения российской аннексии полуострова и возвращения его в состав Украины.

Автор: Facebook В Варшаве развесили плакаты в поддержку Украины

В сети обсуждают историю россиянина Владимира Егорова. Человек вывесил на своем доме в Тверской области России украинский флаг в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.