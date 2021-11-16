Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО

Фото: virtmuseum.uccs.org.ua

Крымскотатарский орнамент "Орьнек" рекомендовали внести в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом сообщила руководитель общественной организации "Алем" Эсма Аджиева, передает "Укрінформ".

"Согласно документу, а именно "Рассмотрение заявок на внесение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", опубликованному на сайте ЮНЕСКО, элемент "Орьнек – крымскотатарский орнамент и знание о нем" рекомендовано для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", – сообщила она.

Оценочный орган выносит рекомендацию по включению или невключению элементов наследия в списки ЮНЕСКО.

"Но несмотря на положительное или отрицательное решение Оценочного органа, Межправительственный комитет путем голосования может принять иное решение относительно поданных номинационных досье", - добавила она.

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Решения примут на 16-й сессии Межправительственного комитета в Париже с 13 по 18 декабря 2021 года.

В начале 2018 года орьнек Министерство культуры включило в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. В марте 2020 года он был подан на рассмотрение в ЮНЕСКО.

Орьнек – национальный крымскотатарский орнамент, одно из древнейших достижений культуры крымскотатарского народа. Включает в себя комбинацию мелких элементов, преимущественно растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения. Основная символика – цветы и деревья в оттенках розового, зеленого, желтого и синего цветов.