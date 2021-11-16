 
Ексклюзивы
1/5
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 171
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 603
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1404
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1917
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1935
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 6840
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1944
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3258
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2052
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 441
Фото
Все фото
4
10
8
3
5
Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
Крым и Карпаты засыпало снегом
Крым и Карпаты засыпало снегом
Видео
Все видео
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Интервью
1/5
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
Просмотров: 1386
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 945
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 900
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 7749
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2304
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 ноября 2021
Просмотров: 585
Це кіно
– Нас мають за скотів. Ще б у хліві вакцинували, – обурюється жінка в черзі на Львівському залізничному вокзалі. За новими правилами ...
вторник, 16 ноября 2021 11:50

Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
4

  Комментировать

Крымскотатарский орнамент «орнек» рекомендовали внести в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО
Фото: virtmuseum.uccs.org.ua
Оценочный орган выносит рекомендацию по включению или невключению элементов наследия в списки ЮНЕСКО
Орьнек – национальный крымскотатарский орнамент, одно из древнейших достижений культуры крымскотатарского народа. Включает в себя комбинацию мелкие элементы, преимущественно растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения

Крымскотатарский орнамент "Орьнек" рекомендовали внести в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом сообщила руководитель общественной организации "Алем" Эсма Аджиева, передает "Укрінформ".

"Согласно документу, а именно "Рассмотрение заявок на внесение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", опубликованному на сайте ЮНЕСКО, элемент "Орьнек – крымскотатарский орнамент и знание о нем" рекомендовано для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", – сообщила она.

Оценочный орган выносит рекомендацию по включению или невключению элементов наследия в списки ЮНЕСКО.

"Но несмотря на положительное или отрицательное решение Оценочного органа, Межправительственный комитет путем голосования может принять иное решение относительно поданных номинационных досье", - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два объекта культурного наследия Украины могут войти в список ЮНЕСКО

Решения примут на 16-й сессии Межправительственного комитета в Париже с 13 по 18 декабря 2021 года.

В начале 2018 года орьнек Министерство культуры включило в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. В марте 2020 года он был подан на рассмотрение в ЮНЕСКО.

Орьнек – национальный крымскотатарский орнамент, одно из древнейших достижений культуры крымскотатарского народа. Включает в себя комбинацию мелких элементов, преимущественно растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения. Основная символика – цветы и деревья в оттенках розового, зеленого, желтого и синего цветов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

От бомб город спас туман

Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцоговиной

Самое читаемое
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
16
 1 Просмотров: 23716
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 12583
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 10270
Антиукраинский телеканал Мураева &quot;тепло&quot; встретили в Кропивницком
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
 5 Просмотров: 8919
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 8190
Крым
СБУ не продлевала запрет на въезд топтавшемуся в Крыму блогеру из России
СБУ не продлевала запрет на въезд топтавшемуся в Крыму блогеру из России Просмотров: 342
В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных
В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных Просмотров: 108
МИД Украины отреагировало на заявления белорусского министра о Крыме
МИД Украины отреагировало на заявления белорусского министра о Крыме Просмотров: 2043
Утвердили санкции против причастных к открытию "консульства" Никарагуа в Крыму
Утвердили санкции против причастных к открытию "консульства" Никарагуа в Крыму Просмотров: 297
МИД Беларуси назвал украинский Крым "российским"
МИД Беларуси назвал украинский Крым "российским" Просмотров: 828
Больше всего комментируют
6
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
Голосов: 9191
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть