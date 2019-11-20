Крымского сценария на территории НАТО не будет - Столтенберг

По мнению Столтенберга, в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровне. Фото: gdb.rferl.org

На территории стран НАТО альянс не допустит повторения "крымского сценария".

Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью испанской газете "Паис".

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, без всякого сомнения или риска недоразумение, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в любой стране НАТО. Это ясный сигнал. Если на какого-либо члена НАТО будет совершено нападение, ответит весь альянс ", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина просит НАТО расширить ее возможности

По мнению Столтенберга, в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровне.

"Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу. ЕС - это мощный инструмент для установления мира, стабильности и процветания. Но ЕС не способен заменить НАТО. Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эммануэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, альянс важен для нашей безопасности. ЕС важный, но он не может защитить Европу ", - сказал генсек НАТО.

Он утверждает, что НАТО продолжает жить и сохраняет мир в течение 70 лет.

В НАТО отказались от встречи генерального секретаря Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками. Украинская сторона предлагала организовать такую ​​встречу в Одессе.