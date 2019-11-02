Франция помешала встрече Столтенберга с освобожденными моряками – СМИ

30 октября Столтенберг находился в Одессе. Фото: ukrinform.ua

В НАТО отказались от встречи генерального секретаря Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками.

Украинская сторона предлагала организовать такую ​​встречу в Одессе, пишет DT.UA.

По информации источников издания, основным противником оказалась Франция. Она не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате".

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30-31 в Украине находились представители всех 29 государств-членов НАТО вместе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Визит начался в Одессе с посещения кораблей НАТО, которые зашли в одесский порт в рамках патрулирования в Черном море. Далее генеральный секретарь выступил перед курсантами Морской академии. 31 октября в Киеве состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского. Затем Столтенберг выступил с обращением в Верховной Раде.