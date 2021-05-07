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пятница, 07 мая 2021 17:09

Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии

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Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
Чирний провел в заключении семь лет. Фото: УП

В России отпустили на свободу политзаключенного Алексея Чирния.

Он пробыл семь лет в колонии из-за незаконного приговора подконтрольного оккупантам суда за якобы готовящиеся теракты, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram.

Чирния незаконно удерживали в колониях строгого режима в Магадане, Москве и Ростове-на-Дону.

7 мая его освободили из исправительной колонии строгого режима №15 в городе Батайске Ростовской области.

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"Под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации с территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать из временно оккупированного Крыма", - отметила Денисова.

Сейчас Чирний уже пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

В ночь с 8 на 9 мая 2014-го в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Чирния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко. Чирния обвинили в попытке взорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к семи годам заключения в колонии строгого режима.

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