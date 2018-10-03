Крымское судилище изменило приговор по делу Балуха

Дело Балуха: подконтрольный Кремлю суд изменил приговор. Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму так называемый Верховный суд изменил приговор по делу голодающего украинского активиста Владимира Балуха.

С 5 лет колонии общего режима подконтрольное Кремлю судилище изменило наказание до 4 лет и 11 месяцев, передает Крим.Реалии.

"При этом суд не удовлетворил апелляцию защиты, но смягчил приговор," учитывая положительную характеристику Владимира Балуха", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сегодня апелляционное рассмотрение дела проводилось без присутствия обвиняемого. Конвоиры не доставили политзаключенного Владимира Балуха в зал суда. Он отказался от видеоконференции.

24 сентября украинский политзаключенный 47-летний Владимир Балух должен был объявить свое завещание во время последнего судебного заседания по делу. Оккупационные власти Крыма обвиняют его в незаконном хранении оружия. В прошлом году Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам тюрьмы.