Крымские оккупанты осудили украинца на 10 лет

Оккупанты схватили Константина в Крыму. Повалили на землю и надели наручники. После этого вывезли в неизвестном направлении. Фото: Крымская правозащитная группа.

Подконтрольный российским оккупантам суд в Крыму приговорил украинца Константина Давыденко до 10,5 лет колонии строгого режима.

Его обвиняют в шпионаже в пользу Украины, сообщает Крымская правозащитная группа.

Приговор вынес так называемый судья Андрей Палий, который ранее судил украинца Евгения Панова.

Заседание оккупанты проводили в закрытом режиме, прокурор просил 12 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток

Константин Давыденко жил в Донецкой области, затем переехал в Крым. 11 февраля 2018-го его похитили неизвестные. Повалили на землю, а затем посадили в легковой автомобиль. Впоследствии вывезли в московский следственный изолятор "Лефортово".