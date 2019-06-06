Крымские оккупанты осудили украинца на 10 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 25473
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 333
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 279
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1611
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2817
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5265
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3528
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2196
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7650
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
4
9
9
8
9
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
В &quot;черный список&quot; Украины добавили всю команду корабля
В "черный список" Украины добавили всю команду корабля
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Оккупированый Крым заполонили &quot;синие ходоки&quot;
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Видео
Все видео
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 1413
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 306
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 486
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 999
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3609
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1476
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 16:15

Крымские оккупанты осудили украинца на 10 лет

  Комментировать
Крымские оккупанты осудили украинца на 10 лет
Оккупанты схватили Константина в Крыму. Повалили на землю и надели наручники. После этого вывезли в неизвестном направлении. Фото: Крымская правозащитная группа.

Подконтрольный российским оккупантам суд в Крыму приговорил украинца Константина Давыденко до 10,5 лет колонии строгого режима.

Его обвиняют в шпионаже в пользу Украины, сообщает Крымская правозащитная группа.

Приговор вынес так называемый судья Андрей Палий, который ранее судил украинца Евгения Панова.

Заседание оккупанты проводили в закрытом режиме, прокурор просил 12 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток

Константин Давыденко жил в Донецкой области, затем переехал в Крым. 11 февраля 2018-го его похитили неизвестные. Повалили на землю, а затем посадили в легковой автомобиль. Впоследствии вывезли в московский следственный изолятор "Лефортово".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крымские оккупанты осудили украинца на 10 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Диего Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 34562
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 26947
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 26667
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 25491
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 21096
Крым
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
 Просмотров: 1413
Депортация крымских татар: Литва признала преступление России
Депортация крымских татар: Литва признала преступление России Просмотров: 63
Деньги не пахнут: украинский бренд начал работать в оккупированном Крыму
Деньги не пахнут: украинский бренд начал работать в оккупированном Крыму Просмотров: 3861
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
4
 Просмотров: 3933
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
9
 1 Просмотров: 10764
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Активисты пикетируют дом Порошенко
6
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
6
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1104
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua