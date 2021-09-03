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пятница, 03 сентября 2021 10:34

Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
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В оккупированном Крыму "министр культуры" Арина Новосельская шокировала 1 сентября родителей и учеников симферопольской школы-лицея им. А. С. Макаренко.

В социальных сетях активно обсуждают полупрозрачный кружевной костюм чиновницы оккупационной власти, в котором она поздравляла с праздником педагогов и школьников. Родители считают недопустимым подобный наряд в стенах учебного заведения.

"Новосельская нарушила деловой дресс-код. А детям в школу нельзя надевать джинсы или ходить с распущенными волосами. Учителей же за фото в купальнике в сети вообще увольняют", - пишут возмущенные пользователи.

Фото: mkult.rk.gov.ru

Новосельская уже давала повод для шуток в социальных сетях. Ранее она нецензурно выругалась в прямом эфире, когда ее микрофон случайно включился.

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На Ровенщине воспитательницу детсада уволили из-за трех фотографий в купальнике в соцсети. На первом фото она позировала на корабле с мужем. На втором была в бассейне. Ее обвинили в том, что это не ее муж. Последнее фото сделали на праздновании нового года, где женщина держала бокал вина.

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Дата
03
сентября

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