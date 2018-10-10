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среда, 10 октября 2018 14:10

Крымом проехалась колонна неизвестной техники

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Крымом проехалась колонна неизвестной техники
Крымом проехалась техника без опознавательных знаков. Фото: 5 канал

Крымом проехалась колонна военной техники без опознавательных знаков.

Двигались в направлении Симферополя, сообщают "Крым. Реалии ".

"Техника движется по трассе Феодосия-Симферополь. Около 40 грузовиков различного назначения.

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Также 2 бронеавтомобиля "Тигр" и один бронетранспортер. Передвижение осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции. В Минобороны России не уточняют, с чем связано перемещение военной техники", - говорится в сообщении.

На днях российский истребитель пронесся на низкой высоте очень близко к военному кораблю ВСУ. Вероятно, это произошло недалеко от оккупированного Крыма, где российские военные пытаются показать украинцам свою зону боевого контроля.

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Дата
10
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