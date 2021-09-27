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понедельник, 27 сентября 2021 16:37

Крымчане отказываются от услуги "еМалятко" - юристы рассказали 3 причины

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Крымчане отказываются от услуги &quot;еМалятко&quot; - юристы рассказали 3 причины
Родителям в оккупированном Крыму до сих пор нужно выезжать на материковую Украину для оформления документов. Фото: zi.ua

С февраля 2021 года комплексная услуга "еМалятко" должна была стать доступной и для украинцев на временно оккупированных территориях (ВОТ). Она позволяет онлайн оформить свидетельство о рождении, выплаты и прописку ребенка. Однако юристы КрымSOS рассказали Gazeta.ua о трех причинах, мешающих крымчанам воспользоваться сервисом.

1. Без электронного суда из-за коллизии в законе

Чтобы оформить первый документ ребенка с ВОТ, родителям нужно обратиться в суд. Сейчас это предлагают делать через "Электронный суд".

Но через законодательную коллизию необходимо предоставить "доказательство отправки письмом с описью вложения другим участникам дела". То есть суд электронный, а подтверждение - бумажное, выданное с почты, которая в оккупированном Крыму не работает.

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"Не прописано в законе нюансы процедуры подачи заявок для получения свидетельства через электронный суд. А если нет отдельного закона - применяют общую процедуру. Получается, документы можно подать только лично", - говорит Ольга Куришко, координатор юридического направления КрымSOS.

2. Блокировка украинских сайтов

Сайт услуги "еМалятко" на портале "Дія" блокируют в оккупированном Крыму. Юристы советуют менять гео-локации в браузере компьютера. https://diia.gov.ua/life-situations/yemalyatko

3. Отсутствие электронной подписи и номера украинского оператора

Со слов активистов, самая большая проблема - электронная подпись, что можно сгенерировать клиентам ПриватБанка или в налоговой.

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"Кроме этого, для авторизации необходимо еще и номер любого украинского оператора, который начинается с кода +380. В некоторых крымчан нет ни его, ни счета в нужном банке, - отмечает Алексей Тильненко, координатор херсонского офиса КрымSOS, — Также в Минцифри предлагают забрать готовый документ на Укрпочте. Это прекрасная возможность, но крымчанам нужно для этого выехать на материковую часть Украины".

Пока не решили эти проблемы юристы советуют ехать и подавать документы в обычный суд. Сейчас эту процедуру упростили и не нужно брать отказ в отделе ЗАГСА как раньше.

"Услуга бесплатная, заявление в суде по свидетельства о рождении крымчан должны рассматривать вне очереди", — отмечает Алексей Тильненко.

С июня 2021 МЗ открыл отдельную запись на вакцинацию украинцев с временно оккупированных территорий, приоритет имеют пожилые люди старше 65 лет. От КПВВ в Херсонской области запустили автобусы к местам вакцинации.

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Дата
27
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