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Как крымчанам получить сертификат вакцинации

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Как крымчанам получить сертификат вакцинации
В Херсонской области вакцинацию от коронавируса сделали 144 985 человек. Фото: телеканал "Дом"

С июня 2021 МЗ открыл отдельную запись на вакцинацию украинцев с временно оккупированных территорий, приоритет имеют пожилые люди старше 65 лет. Юристы КрымSOS рассказывают Gazeta.ua, что от КПВВ в Херсонской области запустили автобусы к местам вакцинации.

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"Оператору нужно сказать откуда вы будете ехать и куда удобно приехать для прививки. Вас должны записать на вакцинацию и отправить СМС с уникальным кодом - его покажите на КПВВ, чтобы не проходить две недели самоизоляции. Могут прислать и письмо на электронную почту, если нет украинского номера телефона. На вторую дозу вакцины такая же инструкция - нужно снова записаться через оператора. Многим крымчанам удобнее получить прививку в Центрах массовой вакцинации, когда они находятся, например, в Херсоне", — рассказывает Алексей Тильненко, координатор Херсонского офиса КрымSOS.

В Херсонской области работают 10 медицинских учреждений, где делают бесплатные прививки от COVID-19: три в Херсоне, по одному в Новой Каховке, Геническе, Бериславе, Голой Пристани, Скадовске, пгт Чаплинка и пгт Новотроицк. Но сертификат вакцинации на бумаге можно сделать только у семейного врача.

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"Крымчане могут обращаться к любому семейному врачу, но в Херсоне трудно найти специалиста, который бы имел свободные места", — отмечает Алексей Тильненко.

Он советует воспользоваться приложением Дія и сгенерировать сертификат вакцинации после двух доз вакцины. Но это можно сделать только тогда, когда есть заграничный биометрический паспорт или ID-карточка.

"Крымчане пишут в социальных сетях, с украинским сертификатом вакцинации проще проходить админграницу на КПВВ. У одной женщины это заняло 45 минут, когда обычно она проходила около двух часов", — отмечает активист.

С 2014 году после оккупации Крыма РФ там действуют экономические санкции Европейского Союза. Там перестали работать международные платежные системы VISA и MasterCard. Российские банки предлагают свою альтернативу – их карты VISA и MasterCard. Однако ними проблематично пользоваться где-то, кроме Крыма.

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