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пятница, 26 февраля 2021 06:20

Крымчан вытесняют с полуострова - юрист

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Крымчан вытесняют с полуострова - юрист
Россия вытесняет крымчан с полуострова. Фото: Reuters

Россияне заставляют Крымчан оставить оккупированый Крым, а на их место свозят россиян.

"Это военное преступление, нарушение Женевских конвенций. Россия их ратифицировала и является страной-участницей, поэтому должен понимать, что она творит", - говорит Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Людей вытесняют из Крыма путем вывоза осужденных, угрозами проукраинские-настроенным, проблемами с трудоустройством.

Ответственность, которую понесет за это РФ зависит время, которое продлится оккупация Крыма.

"Я вполне допускаю, что одним из условий возвращения Украины контроля над Крымом является сохранение статус-кво для людей, которые там будут жить в данный момент. Возможно, это закрепят в соответствующих документах и ​​иметь ограничения", - говорит эксперт. .

Полное интервью читайте здесь: После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян

Украинский полуостров Крым 2557 дней находится под российской оккупацией. Государство-агрессор Россия игнорирует любые попытки начать диалог о возвращении полуострова.
Международное сообщество почти семь лет продолжает давление на РФ. В Украине до сих пор не решены ряд неотложных вопросов для комфортного проживания временно перемещенных лиц, обучения студентов и школьников из Крыма. Закрытые учебные программы малой академии наук.

Вицепремьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что российские колонизаторы НЕ будут депортированы из Крыма

Автор: София Староконь
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