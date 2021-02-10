Крымчан вытесняют с полуострова - юрист

Россия вытесняет крымчан с полуострова. Фото: Reuters

Россияне заставляют Крымчан оставить оккупированый Крым, а на их место свозят россиян.

"Это военное преступление, нарушение Женевских конвенций. Россия их ратифицировала и является страной-участницей, поэтому должен понимать, что она творит", - говорит Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Людей вытесняют из Крыма путем вывоза осужденных, угрозами проукраинские-настроенным, проблемами с трудоустройством.

Ответственность, которую понесет за это РФ зависит время, которое продлится оккупация Крыма.

"Я вполне допускаю, что одним из условий возвращения Украины контроля над Крымом является сохранение статус-кво для людей, которые там будут жить в данный момент. Возможно, это закрепят в соответствующих документах и ​​иметь ограничения", - говорит эксперт. .

Полное интервью читайте здесь: После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян

Украинский полуостров Крым 2557 дней находится под российской оккупацией. Государство-агрессор Россия игнорирует любые попытки начать диалог о возвращении полуострова.

Международное сообщество почти семь лет продолжает давление на РФ. В Украине до сих пор не решены ряд неотложных вопросов для комфортного проживания временно перемещенных лиц, обучения студентов и школьников из Крыма. Закрытые учебные программы малой академии наук. Вицепремьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что российские колонизаторы НЕ будут депортированы из Крыма