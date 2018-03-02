Крым замело: в Симферополе 15 см снега - фото

В оккупированном Симферополе высота снежного покрова за вчерашний снегопад составила 14 см.
Об этом сообщил пророссийский сайт "Крыминформ".
"На Ай-Петри высота снежного покрова составляла 22 сантиметра, в Симферополе - 14 сантиметров, Ангарский перевал - 11, в других районах - от 4 до 9", - сообщила главный синоптик Крымского гидрометцентра Ирина Кириченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети показали заснеженные пейзажи Крыма
Борьбу со снежной стихией показал сайт "Крым.Реалии" в своих репортажах.
Кроме того, синоптики прогнозируют, что уже в субботу в Крыму воздух прогреется до +10°С.
Власть аннексированного полуострова хочет отсудить у Украины деньги за энергетическую блокаду Крыма.
Комментарии