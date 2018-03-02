Крым замело: в Симферополе 15 см снега - фото

Фото: Крим.Реалії

В оккупированном Симферополе высота снежного покрова за вчерашний снегопад составила 14 см.

Об этом сообщил пророссийский сайт "Крыминформ".

"На Ай-Петри высота снежного покрова составляла 22 сантиметра, в Симферополе - 14 сантиметров, Ангарский перевал - 11, в других районах - от 4 до 9", - сообщила главный синоптик Крымского гидрометцентра Ирина Кириченко.

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Борьбу со снежной стихией показал сайт "Крым.Реалии" в своих репортажах.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что уже в субботу в Крыму воздух прогреется до +10°С.

Власть аннексированного полуострова хочет отсудить у Украины деньги за энергетическую блокаду Крыма.